WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité

Le groupe Facebook ou Meta comme on devrait commencer à l’appeler maintenant continue d’améliorer ses applications en les rendant toujours plus simple et facile d’utilisation.

C’est le cas de l’application WhatsApp qui reçoit actuellement une nouvelle mise à jour qui va ajouter une nouvelle fonctionnalité très intéressante.

En effet, les utilisateurs de WhatsApp vont pouvoir quitter les conversations de groupe en mode « ninja » sans donné d’indication sur le fait qu’ils ont en effet quitter les conversations.