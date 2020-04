WhatsApp ajoute une nouvelle fonctionnalité idéale pour le confinement

Dans cette période de confinement on utilise de plus en plus des applications de communication audio et vidéo, whatsApp réagi à cette période en ajoutant une nouvelle fonctionnalité.

En effet, WhatsApp ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de participer à un appel vidéo entre 7 personnes. Une fonctionnalité très intéressante dans cette période de confinement mondial.

Cette fonctionnalité n’est disponible que dans la version bêta 2.20.133. Donc tous les utilisateurs devront avoir cette version pour pouvoir participer à une conversation vidéo à 7 personnes. Il faudra attendre un peu de temps pour voir la fonctionnalité débarquer sur la version stable de WhatsApp.

Mark Zuckerberg assure que WhatsApp continuera à garantir un parfait fonctionnement pour ses utilisateurs, rappelons que depuis le début de cette période de confinement la fréquence d’utilisation des services WhatsApp a simplement doublé.