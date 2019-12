Si on pouvait parler d’une seule chose sur les smartphones et applications en 2019, ce serait le mode sombre qui débarque un peu partout dans tous les systèmes et applications, pourtant sur Facebook, c’est toujours en période de tests, aujourd’hui on vous montre comment forcer la chose.





Le mode sombre en plus d’être stylé, apporte de la valeur ajoutée, il fait reposer les yeux des utilisateurs et il permet entre autres d’économiser de la batterie sur nos smartphones, pourtant on ne le voit toujours pas arriver sur Facebook, la fonctionnalité est poussée sur votre compte si vous êtes abonné au programme béta, mais sinon rien.

Fort heureusement grâce à la dernière version de Google Chrome v79, on peut forcer les choses, pour le faire il faut simplement suivre les étapes suivantes :

Il faut disposer de la version 79 de Google Chrome. Ouvrez l’application Chrome. Dans la barre d’adresse tapez : chrome://flags Cherchez Dark Mode. Vous pouvez activer l’option en choisissant Enabled pour Force Dark Mode for Web.

Malheureusement l’application Facebook sur Android et iOS ne dispose pas encore de mode sombre, par contre votre messagerie instantanée Messenger si, pour activez le mode sombre il suffit de :