Voici les données que WhatsApp collecte depuis votre smartphone

Le groupe Facebook ou Meta comme on devrait commencer à l’appeler joue la carte de la franchise et déclare la liste des données que WhatsApp récupère depuis votre smartphone.

En effet, nous avons une liste officielle des données que récupère l’application de messagerie WhastApp sur notre smartphone et qui est comme suit :

La localisation générale de votre smartphone

Les numéros de téléphone de votre carnet d’adresses

La date de création des groupes

L’heure, la fréquence et la durée de votre utilisation de WhatsApp

L’OS de votre smartphone

Le niveau de batterie de votre téléphone

La version de l’app Android ou iOS

Le nom de votre navigateur

Le nom de votre opérateur

L’adresse IP

Les cookies

“Nous avons ajouté plus de détails sur les données que nous recueillons et utilisons, sur les raisons pour lesquelles nous les stockons, sur le moment où nous les supprimons et sur les services que nous fournissent des tiers” déclare WhatsApp.