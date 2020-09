Voici les 10 smartphones les plus vendus dans le monde durant le S1-2020

Tout comme la première moitié de l’année passée, les 10 smartphones les plus vendus dans le monde durant les six premiers mois de 2020 n’appartiennent qu’à 3 marques seulement : Apple, Samsung et Redmi (Xiaomi). Un statistique qui reste néanmoins à relativiser, vu qu’elle ne prend en considération que le succès de modèles individuels et non pas les ventes globales du constructeur.

Le champion reste champion

En attendant le lancement imminent de l’iPhone 12, Apple peut continuer à se reposer sur ses lauriers vus que son modèle de base de l’année dernière, l’iPhone 11 (138.000 DA), a suivi l’exemple de son prédécesseur l’iPhone XR, en devenant le smartphone le plus vendu au monde de janvier à juin 2020 avec pas moins de 37.7 millions d’unités expédiées.

Un résultat pas étonnant vu qu’il vient avec de meilleures spécifications que le XR tout en coutant un petit peu moins cher (-50$ aux USA).

Samsung qui perd de la place

Très très loin derrière, soit à seulement 11.4 millions d’unités expédiées, on retrouve l’excellent Samsung Galaxy A51 (50.000 DA). Un modèle de milieu de gamme qui a su faire ses preuves dans une fourchette de prix traditionnellement dominée par les constructeurs chinois, Redmi en première ligne.

Le rapport qualité/prix s’impose

Dans la 3e et 4e place, on retrouve successivement les Redmi Note 8 (32.000 DA) et Note 8 Pro (44.000 DA) à 11.0 et 10.2 millions d’unités expédiées. Deux modèles qui ont représenté le meilleur rapport qualité/prix du marché, et ce depuis leur lancement en fin d’année 2019. On aura d’ailleurs beaucoup apprécié les performances du modèle Pro, surtout en jeu, imbattable par aucun autre smartphone pour le même prix.

Deux petites surprises signées Apple

Petite surprise du classement, l’iPhone SE (2020) (120.000 DA) très critiqué pour son design dépassé a su s’imposer dans le classement à hauteur de 8.7 millions d’unités expédiées. Beau succès pour un modèle qui propose des performances similaires à celles de l’iPhone 11 pour un prix beaucoup moins cher (aux États-Unis).

La seconde surprise nous vient aussi de chez Apple, qui a réussi à continuer à commercialiser son iPhone XR (85.000 DA) –sorti en 2018- à hauteur de 8.0 millions d’unités durant la période mentionnée. Un succès dû en premier lieu à sa baisse de prix officielle appliquée par la marque à la pomme. Il est d’ailleurs le meilleur rapport Qualité/prise en charge/prix du moment sur le marché national, pour ceux qui désirent s’offrir un iPhone.

Chers mais qui se vendent bien

Dans le reste du classement, on retrouve successivement l’iPhone 11 Pro Max (220.000 DA), le Redmi 8A (22.000 DA) le Redmi 8 (28.000 DA) et l’iPhone 11 Pro (170.000 DA), respectivement à 7.3, 6.8 et 6.7 millions d’unités expédiées partout dans le monde.

Nb : Les statistiques proviennent du bureau de recherche et de consulting Omedia, et ne représentent que données recueillies entre janvier et juin 2020.