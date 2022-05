Voici le smartphone le plus vendu du monde

Sans faire durer le suspense et non sans surprise il s’agit de l’iPhone 13 qui est le smartphone le plus vendu du monde pour le premier trimestre 2022 et son succès à bien l’air de continuer.

En effet, la gamme iPhone 13 et plus précisément l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max ont rencontré un réel succès puisqu’il s’agit du smartphone le plus vendu encore pour cette année 2022.

Le prix très excessif de ce dernier ne semblent pas faire ralentir les acheteurs pour se précipiter dans les magasins de la pomme.