Si vous vouliez télécharger Hay Day Pop, c’est ici qu’il fallait venir. Car oui, Supercell, la compagnie de développement de jeux mobiles finlandaise, sort un nouveau jeu, et celui-ci est un mix très intéressant.

Après un lancement catastrophique de leur jeu précédent Rush Wars (une sorte de mélange entre les deux jeux Supercell à succès : Clash of Clans et Clash Royale), on se demandait comment la compagnie finlandaise allait réagir.

Supercell a été obligée de carrément supprimer son jeu, ce après quelques mois de son lancement, alors qu’il était encore en période de Beta testing. Laissant ainsi un arrière-gout très amer dans la bouche des développeurs.

Or, la compagnie revient en force et lance un tout nouveau jeu : Hay Day Pop, une fusion entre Hay Day et Candy Crush.

Un gameplay simple, mais innovant :

Si vous êtes surpris et vous voulez en savoir plus sur ce mélange, laissez-nous vous faire un tour des premières minutes du jeu.

En lançant le jeu pour la première fois, vous êtes accueilli par Greg, celui-ci vous propose de racheter son bout de terrain et d’en faire votre ferme.

Greg

Il ne vous laisse même pas le temps de réfléchir, car Greg imagine déjà à quoi pourrait ressembler cet endroit grâce à vous :

Ferme imaginaire

Quand vous achetez la ferme, vous vous offrez un petit chien qu’on peut appeler comme on veut, du Hay Day classique.



Sparky le chien

Mais c’est maintenant que l’aspect intéressant entre en action, afin de progresser dans le jeu, il vous faut terminer des puzzles à la Candy Crush afin d’obtenir des étoiles.





Gameplay

À quoi servent ces étoiles ? À débloquer des récompenses sur la rivière. Plus vous avez d’étoiles, plus vous débloquez de paliers et plus vous obtenez de récompenses

Route de récompenses

Mais cela ne s’arrête pas là, vous remarquerez qu’il y a des récompenses sur les deux côtés de la rivière : celles de gauche sont les récompenses gratuites, et à droite on a les récompenses du Puzzle Pass, et pour cette première saison, c’est GRATUIT.

Ce dernier vous octroie beaucoup d’avantages :



Puzzle Pass

Bien, après quelques puzzles de plus vous augmentez de niveau et débloquez plus d’espace et d’objets à acheter

Nouveaux objets

Vous allez notamment tomber sur des Hard Levels (niveaux durs) qui comme leurs noms l’indiquent, sont durs.



Hard level

Une véritable ferme :

Plus de puzzles plus loin, Greg vous introduit à son amie Mavis, une fermière de talent passionnée par les tomates. Mavis va vous apprendre à cultiver du maïs, elle vous demande d’acheter des terrains de culture, ces derniers font pousser les récoltes et vous donnent une étoile toute les 4 heures.

Mavis

Maintenant, vous savez tout ce qu’il y avait à savoir et êtes livres à vous-même. Vous pouvez continuer à faire les niveaux, gagner des étoiles et améliorer votre ferme.

Le principal avantage du jeu c’est qu’il peut être joué totalement hors ligne, et ne nécessite que quelques connexions de temps à autre pour charger les niveaux. Ceci en fait un jeu parfait pour passer le temps dans les transports.

Télécharger Hay Day Pop, c’est facile :

Pour le moment, le jeu n’est disponible qu’en Finlande, Australie et Nouvelle-Zélande. Mais il y a des techniques qui permettent de l’avoir dès maintenant.

Certes, vous pouvez télécharger l’apk, mais celle-ci ne vous permettra pas de vous connecter à votre Supercell ID, qui servira à sauvegarder votre progression après la sortie officielle du jeu.

Téléchargez un VPN :

Pour ce tutoriel, nous avons choisi TunnelBear. C’est un VPN de plus en plus connu et très apprécié pour sa politique très stricte concernant la protection de la vie privée.

Dirigez-vous vers le Play Store et téléchargez TunnelBear, créez un compte et connectez-vous dans l’application.

Maintenant, vous devriez voir devant vous une carte du monde avec un petit ours sur l’Algérie.

Sélectionnez la Finlande, car c’est la plus proche de nous, cela évitera les problèmes de latence.

Appuyez sur Connecter

Voilà, maintenant que c’est fait on peut passer à la suite, mais nous n’allons pas télécharger l’application tout de suite. Pourquoi ? Parce que même si le VPN a changé votre adresse IP pour faire croire que vous êtes ailleurs, Google a toujours d’autres moyens de savoir que vous êtes toujours en Algérie :

Les données sauvegardées dans le cache de l’application

Votre GPS

Il va falloir s’occuper de tout ça.

Vider le cache de votre application :

Très facile à faire :

Allez dans Paramètre > Applications (les menus ne sont pas toujours les mêmes, trouvez juste la liste de toutes vos applications dans les paramètres) Cherchez en bas l’appli Play Store et appuyez dessus Enfin, cliquez sur Supprimer les données

Désactiver la localisation

Aussi facile à faire :

Allez dans Paramètre > Sécurité Cherchez localisation, appuyez dessus et désactivez-la si ce n’est pas déjà le cas.

Bine, maintenant il ne nous reste qu’à aller dans le Play Store, chercher l’application et lancer le téléchargement.