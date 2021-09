Il est fort possible que vous utilisez VLC comme lecteur vidéo sur votre ordinateur, mais savez-vous qu’il existe aussi une application Android et qui en plus vient de se mettre à jour pour plus de fonctionnalités.

En effet, l’application VLC se met à jour sur Android la version 3.4 est disponible maintenant, il faut attendre encore pour la version 4 qui était prévue pour cette année 2021.

Le lecteur vidéo dispose donc de nouvelles fonctionnalités telles que l’intégration de signets ou des marque-pages, une refonte discrète de l’interface du lecteur est aussi à noter.