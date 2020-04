Vivo dépasse Samsung et devient la 2e marque de smartphones en Inde

Après avoir été surpassé par Xiaomi dès 2017, Samsung vient de dégringoler à la 3e place en termes de nombre de smartphones vendus, dépassé par l’instoppable constructeur chinois Vivo.

Assez peu connue chez nous, Vivo est une marque appartenant au groupe BBK, le même qui détient Oppo et OnePlus. Le constructeur n’a cessé depuis quelques années de gagner en popularité, surtout à cause de ses smartphones ayant quasiment toujours les meilleurs SoC pour le prix.

Ainsi, en l’espace d’une année, les parts de marché en Inde de la marque sont passées de 15.0% durant le premier semestre de 2019 à presque 20% pour la même période de l’année 2020. Une incroyable ascension de +48.9% qui n’a d’égal que celle de Realme, une marque appartenant au même groupe.

Vivo a donc écoulé 6.7 millions de smartphones en Inde entre janvier et mars 2020, soit un peu plus que les 6.3 millions de Samsung, mais toujours loin des 10.3 millions d’appareils vendus par Xiaomi qui reste le No 1 dans le pays.

Statistiques complètes

Source : Canalys