Vers un changement de nom pour Facebook

Même si c’est devenu une marque planétaire, il se pourrait bien que Facebook change de nom, Mark Zuckerberg devrait dévoiler le nouveau nom d’ici quelques jours.

En effet, le patron de Facebook Mark Zuckerberg va dévoiler ce 28 octobre le nouveau nom de son entreprise appelée aujourd’hui Facebook, un nom qui devrait refléter les ambitions futures de l’entreprise.

Bien entendu, c’est juste le nom de l’entreprise qui va changer et non pas le nom du réseau social, rappelons que Facebook est un groupe détenant plusieurs applications, service et réseaux sociaux dont WhatsApp ou Instagram par exemple.