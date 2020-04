Utilisez votre manette PS4 sur votre PC

Si vous jouez à la PS4, il y a de fortes chances que la manette PS4 DualShock soit votre manière préférée à jouer à des jeux, malheureusement si vous avez déjà essayé de la connecter à votre PC Windows, vous avez surement rencontré des problèmes. Aujourd’hui on vous montre comment faire.

En effet, contrairement aux distributions Linux, Windows ne reconnait pas automatiquement les manettes PS4 DualShock, il vous faudra donc passer par un logiciel pour y parvenir.

Pour le faire rien de plus facile, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Téléchargez DS4Windows en suivant le lien suivant. Procédez à l’extraction du contenu du fichier .zip Lancez le fichier DS4Windows.exe Cliquez sur Installez the DS4 Driver Si vous utilisez Windows 7 il vous faudra également cliquez sur Installez 360 Driver

Et voilà rien de plus simple, en connectant votre PS4 DualShock, votre ordinateur la reconnaitra et vous pourrez donc l’utiliser le plus normalement du monde.

Les manettes Xbox sont reconnues normalement sur Windows et vous n’avez pas à utiliser aucun logiciel pour le faire.