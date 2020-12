Oppo, Xiaomi et Samsung s’apprêtent à ouvrir des usines de FABRICATION de smartphones en Turquie

Une des conséquences de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a été l’exode de plusieurs entreprises technologiques de l’empire du Milieu. Plusieurs sous-traitants des nos marques de smartphones préférées sont ainsi s’installer en Inde et au Vietnam.

Mais coup de théâtre, plusieurs marques ont décidé d’aller fabriquer leurs smartphones dans un pays très familier, et surtout, géographiquement très proche des marchés européens et du Moyen-Orient. Il s’agit évidemment de la Turquie qui semble avoir acquis le statut de puissance industrielle du XXIe siècle.

Pour l’instant, les marques qui auraient décidé d’ouvrir leurs usines de fabrication (et non pas d’assemblage) dans l’ex-cœur de l’Empire ottoman sont Oppo, Samsung et Xiaomi. Trois marques qui détiennent à elles seules la majorité des ventes de smartphones dans le monde.

Ce ‘shift’ vers un pays plus proche est aussi une bonne nouvelle pour les Algériens. En effet, cela faciliterait l’importation parallèle (par cabas) vu que la délivrance des visas turque se fait presque de manière automatique, à condition de s’acquitter des frais nécessaires bien évidemment.

Source : Erdi Özüağ