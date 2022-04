Une solution Hassle-Free pour transférer WhatsApp entre iPhone et Android

WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus utilisées, est devenue une partie essentielle de notre vie quotidienne. Vous souvenez-vous du chaos quand il était en panne pendant quelques heures il y a quelques mois ? Exactement!

Aussi, si nous avons besoin de changer de téléphone, l’une des premières choses que nous cherchons à synchroniser est notre WhatsApp. Et ce n’est pas la seule raison qui nous pousse à transférer nos données WhatsApp.

WooTechy WhatsMover est un outil qui vous permet de transférer, sauvegarder, restaurer et exporter de manière transparente vos données WhatsApp entre différents appareils. Ce qui distingue WhatsMover vraiment c’est :

1. Aucune restriction du système d’exploitation

Il vous permet de transférer des données sans aucune restriction du système d’exploitation ! Cela signifie que vous pouvez facilement transférer des données WhatsApp d’Android vers iPhone ou vice versa sans aucun problème.

2. Aucune restriction de type de données

WhatsMover prend en charge le transfert de toutes les données WhatsApp telles que l’historique des discussions, les photos, les vidéos, les contacts et autres pièces jointes de votre ancien téléphone vers un nouveau.

3. Stockage illimité gratuit

Il offre un stockage gratuit et illimité pour sauvegarder vos données WhatsApp de votre smartphone vers votre PC.

4. Convivial

WhatsMover est un logiciel facile à utiliser qui ne nécessite que quelques clics pour transférer votre WhatsApp d’un appareil à un autre ou pour créer une sauvegarde.

5. Sécurisé

Nous ne saurions trop insister sur la sécurité et la sécurité de WhatsMover ! Les fichiers de sauvegarde créés à l’aide de cet outil sont conservés dans des dossiers séparés et restent en sécurité quoi qu’il arrive.

Transférer WhatsApp avec WooTechy WhatsMover

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il ne faut que quelques clics pour transférer WhatsApp entre Android et iOS à l’aide de WooTechy WhatsMover. Et voici les étapes simples pour le faire :

Étape 1

Lancez WooTechy WhatsMover sur votre PC et connectez vos appareils Android et iOS. Maintenant, choisissez l’option « Transférer WhatsApp entre les appareils » et cliquez sur « Transférer ».

Étape 2

Une fois les deux appareils reconnus, vous serez invité à choisir votre type de WhatsApp : WhatsApp Messenger ou WhatsApp Business. Après cela, le processus de transfert WhatsApp commence.

Étape 3

Le transfert peut prendre quelques minutes en fonction de la quantité de données que vous souhaitez transférer. Cependant, une fois terminé, toutes vos données WhatsApp seront transférées avec succès vers l’appareil sélectionné. Cliquez sur « Terminé » pour terminer le processus.

Lorsqu’il s’agit de transférer votre WhatsApp d’un appareil Android vers iOS ou vice versa, la différence de système d’exploitation fait obstacle, ce qui limite le processus. Cependant, certains outils comme WooTechy WhatsMover rendent ce processus possible avec la plus grande commodité.

En plus de transférer WhatsApp entre des appareils avec différents systèmes d’exploitation, sans perdre vos données, il peut également sauvegarder toutes les données WhatsApp de vos smartphones sur des ordinateurs, restaurer WhatsApp sans limitation et exporter la sauvegarde WhatsApp au format HTML, PDF, CSV ou XLS.

Avec cet outil tout-en-un, vous pouvez mieux gérer vos données WhatsApp et votre activité WhatsApp sans trop de frais. Alors qu’est-ce que tu attends? Obtenez WooTechy WhatsMover maintenant et transférez WhatsApp entre les appareils de manière sûre, sécurisée et fiable !