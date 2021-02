Une refonte complète de l’interface pour Android 12

Une nouvelle interface complètement repensée est prévue pour la 12ième version d’Android, intitulée Material NEXT elle introduira beaucoup de changements visuels pour le système d’exploitation.

En effet, Google a complètement revu son interface utilisateur pour l’Adnroid 12, On y découvrait notamment une nouvelle interface pour le panneau des notifications, des réglages rapides simplifiés, des options de confidentialité inspirées d’iOS 14 et un nouveau widget destiné aux conversations.

Mais il n’y a pas que ça le géant de Mountain View aurait complètement revu la mise n page de l’écran Always On. Désormais on retrouvera certains éléments sur le haut de l’écran et ne seront plus alignés. L’objectif étant de simplifier l’affichage des paramètres rapides.