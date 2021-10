Une nouvelle mise à jour pour Mozilla Firefox

Une nouvelle version du célèbre navigateur est disponible, Mozilla Firefox 93 est disponible maintenant et apporte son lot de nouveautés.

En effet, vous pouvez désormais accéder à la nouvelle version du navigateur firefox 93 qui apporte plusieurs fonctionnalités et améliorations et notamment concernant la protection de la vie privée et confidentialité.

Comme nouveautés nous avons la prise en charge du format AVIF qui permet aux sites d’économiser de la bande passante mais aussi un nouveau système qui évite au navigateur de crasher ou planter.

Notons également l’arrivée de la troisième version de SmartBlock, ainsi que le blocage automatique des téléchargements de fichiers provenant de sites non HTTPS.