Une nouvelle fonctionnalité pour Google Messages

Google continue de développer son application Google Messages en lui ajoutant toujours plus de fonctionnalités et en la rendant de plus en plus sécurisée.

En effet, Google compte bien amélioer son application de messagerie instantanée Google Message nous vous parlions récemment du chiffrement de bout en bout façon Telegram ajouté à l’application, aujourd’hui c’est d’une fonctionnalité de toute autre nature qu’il s’agit.

Google permettra aux utilisateurs de son application d’agrandir ou de réduire la taille des messages rien qu’avec un effet zoom, pas besoin de changer la police de l’application.