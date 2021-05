Une nouvelle fonctionnalité pour Gmail

Google a décidé d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application vedette Gmail, il s’agit de permettre aux utilisateurs d’ajouter les images reçues en pièce jointe directement à Google Photos.

En effet, Google donne de plus en plus d’importance à son application Google Photos, en la mettant vraiment au centre de son écosystème. Après avoir décidé de la rendre payante, Google décide de l’intégrer encore plus en facilitant la sauvegarde d’images depuis Gmail.

Les utilisateurs ont pris l’habitude de télécharger les pièces jointes reçues sur Gmail, ce qui n’est pas forcément une très bonne idée surtout lorsqu’on utilise nos smartphones. En les ajoutant directement sur Google Photos, nous aurons un accès immédiat sur tous les devices.