Une nouvelle fonctionnalité basique pour Snapchat

Même si l’application fêtera bientôt ses 10ans d’existence, il lui manque quelques fonctionnalités très basiques. Heureusement celles-ci arrivent quand même à être déployées.

En effet, Snapchat va déployer une fonctionnalité très basique qui permet aux utilisateurs de tout simplement changer leur nom d’utilisateur. Une manipulation très attendue par le grand public.

“En tant qu’application construite autour de l’éphémère, Snapchat sait que les gens grandissent, changent et évoluent – tout comme Snapchat a aussi évolué au cours des dix dernières années – et Snap ne pourrait être plus enthousiaste à l’idée de proposer cette fonctionnalité très demandée par les Snapchatters” déclare Snpachat.