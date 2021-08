Une nouvelle contrainte dans Google Maps

On pourrait dire que c’est honnête de la part de Google Maps même si ce ne sera pas au goût de tout le monde. l’application de navigation la plus utilisée au monde a de nouvelles conditions d’utilisation.

En effet, lorsque vous vous connectez sur Google Maps, un nouveau message s’affiche vous invitant à partager vos données privées avec l’application afin de pourvoir continuer de profiter des informations de Maps en temps réel.

. “Lorsque vous naviguez, Google recueille des informations, telles que la position GPS et l’itinéraire emprunté. Ces données peuvent être utilisées pour rendre visibles pour d’autres personnes des informations, notamment les conditions de circulation et les perturbations en temps réel, et les aider à trouver l’itinéraire le plus rapide” déclare l’entreprise.

Si vous refuser de le faire, vous ne pourrez malheureusement plus profiter des données en temps réel de l’application.