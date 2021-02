Une fonctionnalité intéressante pour Google Maps

Google vient de faciliter la vie à beaucoup d’utilisateurs qui vont sur Google Street View, il est désormais possible d’utiliser la fonctionnalité en même temps que Google Maps avec un écran partagé.

En effet, si vous avez l’habitude d’utiliser Google Street View, vous savez qu’il n’est pas souvent évident de faire le va et vient entre ce mode et le mode carte de Google Maps Google vient de rendre l’expérience plus simple à utiliser à l’aide d’écran partagé.

La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible dans la mise à jour de la version 10.59.1. Vous pouvez y accéder en allant sur Street View puis sur le bouton développer en bas à droite de la fenêtre. Google Maps affichera alors un double écran.