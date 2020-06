Une application qui détecte et supprime les applis chinoises fait un tabac sur le Play Store

Suite à des tensions de plus en plus grandissantes entre la Chine et ses voisins indiens et d’Asie du Sud-est, un studio de développement d’applications mobiles basé à Jaipur vient de rendre disponible sur le Google Play Store une application dénommée « Remove China Apps ».

Comme son nom l’indique, l’appli détecte les applications d’origine chinoise présentes sur l’appareil de l’utilisateur, et propose ensuite à ce dernier un bouton pour les désinstaller, sans donner de raison apparente à cela.

Il est néanmoins clair qu’elle surfe sur la vague d’inquiétude par rapport aux spywares venus de l’empire du Milieu. Gratuite et ne pesant que 3.5 Mo, elle est très vite devenue No 2 du Play Store indien avec une note globale de 4.8 étoiles pour plus de 1 million de téléchargements.

Pour l’instant, « Remove China Apps » est réservée à la plateforme Android et n’est disponible (sans VPN) que dans quelques pays asiatiques pour l’instant. Il est néanmoins possible de l’avoir via l’installation de son fichier .apk.

>>Télécharger Remove China Apps