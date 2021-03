Une agence de traduction, c’est quoi?

Il y a deux catégories de prestataires de services de traduction : les traducteurs indépendants et les sociétés de traduction. Ces catégories peuvent être considérées comme complémentaires, et chacune d’entre elles présente des avantages et des inconvénients.

Beaucoup de traducteurs fraîchement diplômés font le choix de travailler en freelance pour entamer le milieu professionnel et gagner en expérience, avant d’ouvrir leurs sociétés de traduction afin d’élargir leur domaine d’expertise, fournir des services plus variés, et s’adresser à une clientèle plus large et diversifiée.

Qu’est-ce qu’une société de traduction?

Une société de traduction, aussi appelée « agence de traduction » ou « boite de traduction » est une entreprise qui fournit des services de traduction. Elle peut gérer un projet multilingue du début à la fin car elle possède une équipe de traducteurs qualifiés qui couvrent beaucoup de combinaisons de langues, et assurent généralement plusieurs types de traduction, à savoir : la traduction générale, certifiée, technique, etc.

Si l’agence de traduction possède une plateforme digitale sur laquelle elle fournit des services de traduction, comme les agences de traduction ProtranslateNet, elle est alors appelée « agence de traduction en ligne ».

Comment fonctionne une agence de traduction ?

Il n’y a pas un seul mode de fonctionnement partagé par toutes les agences de traduction car le système organisationnel dépend des services fournis par l’agence, sa taille et son effectif. Mais il existe quand même un modèle général suivi par la majorité; tel que les agences de traduction possèdent souvent les équipes suivantes :

– Équipe administrative et commerciale : elle est responsable de la gestion de l’entreprise.

– Équipe de gestion de projets : elle lance le projet, distribue les tâches, et suit le travail.

– Équipe de traducteurs : elle assure la traduction des documents.

Quels sont les services fournis par une agence de traduction ?

– Traduction :

Le service principal fourni par une agence de traduction est, bien entendu, la traduction. Il y a des agences qui assurent plusieurs types de traduction, alors que d’autres préfèrent restreindre leur domaine d’activité et se limitent à la traduction certifiée seulement, par exemple.

– Contrôle de qualité :

Il y a des agences de traduction, comme Protranslate, qui proposent de faire la relecture et la révision de la traduction pour garantir la livraison d’un travail de très bonne qualité.

D’autres agences fournissent un service de relecture indépendant, dans ce cas le client peut envoyer une traduction à l’agence pour qu’elle soit corrigée par un traducteur professionnel.

– Mise en forme :

Il existe des sociétés de traduction qui assurent le service de mise en forme de la traduction pour qu’elle soit fidèle au document original. Cela nécessite la présence de personnes qui maîtrisent des logiciels spécifiques.