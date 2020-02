Temps de lecture : < 1 minute

C’est une bonne nouvelle, Google a pour projet de développer un mode ulta low battery, un économiseur de batterie beaucoup plus puissant que l’actuel sur nos smartphones.

Tout est parti d’un code source où il est fait référence à un mode « ultra low power », selon XDA le mode devrait d’abord arrivé sur les Pixels, plus particulièrement le Pixel 5, puis il sera plus généralisé vers les autres smartphones.

Il est bon de savoir que les modes économiseurs de batterie actuels dans tous les smartphones ne font que limiter la consommation sans trop impacter les utilisateurs. En réalité ils ne font que baisser la cadence du processeur, la luminosité, réduire la fréquence des notifications. Ainsi que des fonctionnalités invisibles pour l’utilisateur.

Le nouveau mode « ultra low power » poussera l’optimisation un peu plus loin, on ignore encore les fonctionnalités qui seront supprimées quand on passe à ce mode, mais son objectif principal est donc la batterie.

