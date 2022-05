Un partage de fichiers plus fluide pour Android

Google continue d’améliorer ses applications en les rendant toujours plus simple et plus efficace à utiliser, c’est le cas du système Android qui reçoit une nouvelle mise à jour ce mois ci.

En effet, Google continue de faciliter la vie de ses utilisateurs en rendant toujours ses applications plus fluide et faciler à manipuler.

Aujourd’hui c’est le cas du système de partage de fichiers entre devices Android qui devient plus pratique en enlevant la nécessisité d’approuver chaque fichier partagé par Nearby Share.