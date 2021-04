Un nouveau souffle pour Microsoft Windows Store

Microsoft compte bien améliorer sa boutique d’application sur Windows 10 afin de la rendre la destination numéro une pour toute recherche de logiciels sur son système d’exploitation.

En effet, beaucoup d’entre nous vont directement chercher les logiciels sur les navigateurs au lieu d’utiliser Windows Store et pour cause la politique restrictive de la boutique de Microsoft en plus de la navigation et expérience utilisateur qui ne donne pas très envie.

Mais tout ça va vite changer car Microsoft prévoit une refonte de sa boutique d’application. Selon les dernières nouvelles cette refonte fait partie de la prochaine mise à jour importante que va lancer Microsoft pour son système d’exploitation intitulée Sun Valley, qui devrait voir le jour en fin d’année 2021.