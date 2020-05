Huawei lance une édition 2020 du P30 Pro avec les Google Services inclus !

On n’a pas encore fini d’entendre parler de Huawei P30, après une année de leur mise en vente, le géant Chinois prépare une nouvelle édition qui sera lancée dans quelques jours.

En effet, malgré la commercialisation récente du P40 Pro, Huawei compte lancer une nouvelle édition de son smartphone P30 Pro, une édition qui va bénéficier bien entendu des services Google.

Après plus d’une année depuis la sortie du smartphone, un nouveau P30 va sortir avec le nom de Huawei P30 Pro New Edition. C’est en tout cas ce qu’on lit sur le site allemand de Huawei.

On y lit notamment « Conditions de participation pour la campagne HUAWEI-Vodafone & otelo P30 Pro / P30 / P30 lite New Edition / * P30 Pro NEW EDITION incluant la tablette Huawei T3 10 + coque de protection. […] La période promotionnelle du P30 Pro NEW EDITION s’étend du 15 mai 2020 au 4 juin 2020 ».

Si on ignore toujours les nouveautés apportées par cette édition, Huawei ne devrait pas tarder à lever le voile là-dessus. Une présentation officielle devrait être programmée dans quelques jours.