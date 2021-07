Un nouveau mode pour Google Chrome

Le navigateur le plus utilisé au monde va introduire un nouveau mode permettant aux utilisateurs d’uniquement surfer sur des sites https sécurisés, tous les autres sites ne seront pas accessible.

google chrome

C’est une forme de nouvelles mesures de sécurité que va introduire Google sur son navigateur Google Chrome, un nouveau mode qui empêche ou bloque la navigation sur tout site qui n’utilise pas le protocole https.

Le nouveau mode va porter le nom de « HTTPS Only » il sera bien sûr optionnel et accessible via toutes les plateformes à savoir Windows, Mac, Linux ou même Android.