Un malware Android circule sous forme de mise à jour

Décidément les pirates sont prêts à tout et à n’importe quoi, des chercheurs en cybersécurité ont découvert un dangereux malware qui circule sous forme de mise à jour Android, une fois installé il peut apporter des sérieux dégâts à votre smartphone.

En effet, des chercheurs en sécurité informatique de Zimperium sont tombé sur un dangereux malware qui a fait son apparition très récemment il se cache dans une application baptisée “System Update”, ou “Mise à jour système” en français.

Le malware est en mesure de prendre le contrôle total de votre appareil sans que vous en apperceviez, l’objectif principal étant de récupérer toutes vos données.

“Il s’agit de l’un des malwares les plus sophistiqués que nous ayons vus. Je pense que beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à la création de cette application. Nous pensons qu’il existe d’autres applications de ce type, et nous faisons tout notre possible pour les trouver dès que possible”, déclare le PDG de Zimperium.