Un cheval de Troie dangereux sur Chrome

Une nouvelle journée commence et un autre virus, cette fois-ci sous la forme d’un cheval de Troie qui infecte nos navigateurs et possiblement vide nos comptes en banque.

En effet, des chercheurs du groupe Avast bien connu dans le domaine de la sécurité informatique ont publié un article concernant un virus qui infecte nos navigateurs Google Chrome via ses extensions.

Le virus se propage via des sites web de type wordpress, aujourd’hui plus de 800 sites ont été infectés et s’installe donc dans des extensions Chrome pour faire plus de dégâts dans nos ordinateurs.Le but de ce dernier est donc nos coordonnées bancaires qu’ils peut utiliser pour carrément vider des comptes.