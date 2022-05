Même les applications très utilisées dans le monde peuvent avoir des bugs très étrange en 2022, c’est le cas aussi d’applications de chez Google.

En effet, Google Docs dispose d’un bug très étrange qui plante l’application si l’on tape une série de mots bien précise.

« And. And. And. And. And. » plantera l’application à coup sûr, le bug pour le moins particulier vient tout juste d’être découvert et Google travaille déjà sur la solution