Obtenir des UC gratuitement sur PUBG MOBILE : Les 3 méthodes efficaces

Le modèle économique du jeu phénomène du moment PUBG MOBILE repose sur la vente d’une monnaie in-game les UC. Ces derniers permettent d’acquérir des skins personnalisés ainsi que certains objets qui peuvent parfois s’avérer utilise en jeu.

Les UC permettent aussi d’avoir aux Royal Pass, une extension du jeu de base qui donne accès à certains modes de jeu et accessoires exclusifs, renouvelable à chaque nouvelle saison.

En ce début de la Saison 13 du jeu, de nombreux gamers se mettent à chercher un moyen d’obtenir ces fameux UC, sans pour autant devoir passer à la caisse.

Heureusement, il en existe au moins 3 méthodes pour le faire, que voici :

Custom Rooms sur YouTube

Chaque jour, des milliers de YouTubeurs proposent à leurs abonnés des matchs sur des rooms privées où les vainqueurs auront droit à des UC directement transférés sur leur compte joueur.

Néanmoins, il faut savoir que le niveau y est très élevé, il faut donc s’attendre à ce que cela ne soit pas aussi facile que les parties en machmaking normal.

Pour trouver des rooms privées, il suffit de taper dans la barre de recherche de YouTube : « PUBG MOBILE Custom Rooms » et choisir une vidéo qui est en direct (Live).

Bonus Challenge

Le Bonus challenge est un tournoi à l’intérieur du jeu, disponible dans la toute nouvelle saison 13 et qui permet aux joueurs de gagner des UC en s’y inscrivant. Le tournoi en lui-même est contient deux modes : Classic Erangle et TDM Warehouse. Le joueur peut choisir le mode qui l’arrange et jouer des parties.

Applications de sondage

Certaines applications de sondage, notamment Google Opinion Rewards* permet d’avoir des UC PUBGE MOBILE gratuits et parfois même aussi de l’argent en l’échange de réponses à certains sondages.

Les gains seront alors transférés directement sur le compte Google Play utilisé pour jouer à PUBG MOBILE.

*L’utilisation d’un VPN peut être requise pour télécharger et utiliser l’application