Ubisoft attaque Google et Apple en justice à cause d’Alibaba !

Le célèbre studio français de jeux vidéo Ubisoft derrière d’énormes succès à l’instar des séries Assassin’s Creed et Far Cry, vient d’entamer un procès aux États-Unis à l’encontre de Google et d’Apple à cause de leurs stores respectifs, rapporte l’agence Bloomberg.

Ubisoft accuse les deux géants du Tech de proposer sur le Play Store et l’App Store, respectivement, un clone chinois de son jeu compétitif Rainbow Six : Siege. Il s’agit du jeu Area F2 du studio Qookka Games, appartenant à Enjoy.com qui elle appartient à la Holding Alibaba Group.

Dans un communiqué traitant de cette affaire, Ubisoft a déclaré que « R6S (Rainbow Six : Siege ndlr) est le jeu multijoueur le plus populaire dans le monde, et est une propriété intellectuelle très importante d’Ubisoft… Quasiment tous les aspects de AF2 (Area F2 ndlr) sont copiés de R6S, depuis l’écran de démarrage à celui affichant le score à la fin, et tout ce qui compris entre les deux. ».

Ubisoft assure avoir contacté Google et Apple avant d’entamer la procédure judiciaire, mais ceux-ci ont refusé de retirer le jeu de leurs stores. Ceci peut sembler très normal, car même si le jeu est gratuit à télécharger, il génère d’énormes revenus dont les deux entreprises en prennent une part.

Pour l’instant, ni Google ni Apple n’ont commenté l’affaire, mais il faut savoir que quasiment tous les ‘grands’ jeux PC et Console et parfois même Mobile ont des clones sur Android et iOS.

