Twitter : authentication Google disponible

Twitter veut encore gagner des utilisateurs en autorisant l’authentification par les services de Google et d’Apple, et même la liaison d’anciens utilisateurs à leurs comptes Google et Apple.

En effet, après quelques semaines de tests, Twitter a lancé le déploiement de sa nouvelle mise à jour permettant aux nouveaux utilisateurs de s’authentifier uniquement via leurs comptes Google ou Apple.

Pour l’instant cette fonctionnalité n’est pas disponible partout, Twitter lance le déploiement progressif en commençant par les États-Unis.