Comme presque chaque année, le constructeur algérien d’électronique et d’électroménager Brandt vient de mettre à jour son catalogue de téléviseurs LED, assemblés et commercialisés en Algérie.

Il s’agit de quatre de types de ‘technologies’ de téléviseurs LED que la marque française devenue algérienne promeut sous les dénominations commerciales suivantes : Smart TV, Smart TV SoundBar, LED TV et LED TV ALL BLACK.

La Smart TV

La première, le modèle dit « Smart TV », est un téléviseur LED intégrant un démodulateur internet, tournant sous une version personnalisée d’Android TV.

Il propose ainsi à ses utilisateurs certaines fonctionnalités spécifiques comme l’accès à l’application de soutien scolaire « Likoul » et le catalogue des programmes télévisés « Brandt Search », ainsi que d’autres fonctionnalités classiques comme le partage multiécran et le mode de contrôle parental « Kids Mode ».

La Smart TV de chez Brandt est disponible en deux résolutions : HD (720p) pour le modèle à 32’’ et en FHD (1080p) pour ceux en 43’’/50’’.

La Smart TV SoundBar

La Brandt Smart TV SoundBar est une version boostée de la précédente. Elle dispose de toutes les fonctionnalités logicielles proposées par la première, mais avec un écran d’une meilleure qualité.

Elle est commercialisée sous deux couleurs différentes (Gris et Noir) et en deux résolutions que sont la FHD pour le modèle à 43’’ et 4K pour ceux en 50’’/55’’/65’’. On aura noté qu’elle prend en charge le contenu HDR qui propose des noirs profonds.

Le label SoundBar quant à lui n’est pas anodin, vu que ce téléviseur intègre la technologie dbx-tv qui projette le son depuis une barre tout le long du bas de l’appareil, et non seulement en stéréo comme dans les autres modèles.

Les LED TV et LED TV ALL BLACK

Les modèles LED TV et LED TV ALL BLACK sont des téléviseurs classiques, c’est-à-dire sans les fonctionnalités SMART (connectivité internet, démodulateur interne…). Il propose néanmoins la technologie dbx-tv mentionnée ci-dessus, censée donner l’impression d’un son en 360°.

Le modèle LED TV est disponible en 32’’ HD et en 39’’/43’’/55’’ pour la Full HD et en 55’’ pour la UHD (4K). Le modèle LED TV ALL Black quant à lui n’est disponible qu’en 32’’ pour la HD et 43’’ pour la Full HD.

Des prix raisonnables

Les quatre modèles sont disponibles pour des fourchettes de prix allant de 28.600 DA à 131.500 DA pour les modèles Smart TV et Smart TV SoundBar et de 24.400 DA à 54.100 DA pour les modèles LED et LED TV ALL BLACK.

