Transférer les données WhatsApp d’un iPhone/Android vers un iPhone/Android : La méthode facile

Changer de smartphone peut parfois engendrer une discontinuité dans l’activité en ligne des internautes, sur lors du basculement vers un appareil d’une autre marque, ou pire, d’une autre plateforme (d’Android vers iOS ou vice-versa).

Par exemple, il n’existe pour l’instant aucune méthode native de transférer son historique de conversations WhatsApp Messenger (ou WhatsApp Business) entre un iPhone et un téléphone appartenant à la plateforme du petit robot vert.

iMyFone iTransor for WhatsApp la meilleure solution

Néanmoins, il existe des applications tierces qui proposent d’effectuer la tâche, dont la meilleure est sans doute iMyFone iTransor for WhatsApp

des mêmes développeurs de iMYFone, l’application déverrouillage de smartphones qui a fait ses preuves par le passé.

Ainsi, iMyFone iTransor for WhatsApp, à elle seule, arrive à transférer de manière fluide et sécurisée les conversations WhatsApp de l’utilisateur, et les affiche de manière automatique sur un appareil de destination, quel que soit la plateforme, la surcouche propriétaire ou la version de l’OS de ce dernier.

Ce qu’on aura aussi aimé dans l’application, c’est le fait qu’elle arrive à transférer non seulement les messages envoyés et reçus, mais aussi tout média attaché, que ce soit des images, des vidéos, des liens…etc.

Comment ça marche ?

Tout d’abord, il faudra télécharger le logiciel en question. Le processus passe obligatoirement par un PC. Après l’avoir installé, il suffit de brancher son téléphone à l’ordinateur, et attendre qu’il soit reconnu. Là, on se retrouve à choisir entre 3 options : Transférer entre deux appareils, sauvegarder les conversations sur l’appareil ou restaurer une sauvegarde précédente. Quelle que soit l’option choisie, l’opération s’effectuera de manière automatique, et cela en moins d’une minute généralement.

Transférer la conversation entre 2 appareils (en images)

1. Brancher les deux smartphones sur le même PC.

2. Commencer par cliquer sur la première option en haut à gauche de la fenêtre : Transfer WhatsApp Between Devices.

3. Attendre que l’opération s’effectue, et surtout, ne pas fermer la fenêtre.

4. Tadaaa ! L’opération a été effectuée avec succès. Toutes vos conversations devraient se trouver dans le second appareil.

Autres fonctionnalités

De plus permettre de transférer les conversations WhatsApp entre deux appareils, iMyFone iTransor for WhatsApp permet aussi de les exporter (ou sauvegarder) sous les différents formats universels suivants :

Page HTML (chat) Excel/CSV (chat/) lisible comme fichier log Photos, vidéos, audios et contacts (format natif)

Verdict

Il en va sans dire que iMyFone iTransor for WhatsApp reste la manière la plus simple pour transférer quasiment toutes vos données WhatsApp entre votre ancien et votre nouvel appareil.

Il propose un catalogue complet regroupant toutes les fonctionnalités requises pour un passage fluide d’un appareil à l’autre. On aura aussi beaucoup aimé le fait que même les photos peuvent être transférées, ce qui reste très appréciable, surtout que WhatsApp ne propose pas de faire ça pour l’instant.

Le système de backups (sauvegardes) est tout aussi appréciable dans le sens où il est possible d’enregistrer les conversations et les données WhatsApp sur son PC si aucun nouvel appareil n’est disponible.

Pratique, rapide et très simple à utiliser, iMyFone iTransor for WhatsApp a tout pour être recommandé aux amateurs de l’application de messagerie verte.

Téléchargement

>> Télécharger iMyFone iTransor for WhatsApp