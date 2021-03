Total War Rome : bientôt de retour

Si vous n’avez pas joué à Total War Rome, vous en avez certainement entendu parler, le légendaire jeu de stratégie va bientôt faire son retour avec une nouvelle version plus améliorée et plus riche en contenu.

En effet, Total War Rome va avoir le droit à une nouvelle version plus moderne et adaptée aux performances des ordinateurs d’aujourd’hui. Le jeu de stratégie sorti en 2004 va bénéficier de meilleurs graphismes et d’une compatibilité 4K à en croire les dernières informations.

Ce remaster va contenir donc deux extensions Barbarian Invasion (qui suit la chute de l’Empire d’occident) et Alexandre (qui nous permet de participer aux conquêtes du roi macédonien).

Il est intéressant de noter qu’il sera possible d’affronter des joueurs en ligne. Total War Rome Remastered sera en plus cross-platform et sera de sortie le 29 avril prochain sur PC, Mac et Linux.