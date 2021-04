Timelapse la nouvelle fonctionnalité de Google Earth

Une fonctionnalité très intéressante va bientôt être intégrer aux versions Android et web de la célèbre application de cartographie Google Earth, il s’agit de l’historique de la visualisation d’un endroit précis ou d’une façon plus courte Timelapse.

En effet, il s’agit de la plus grande et importante mise à jour depuis 2017 que s’apprête à lancer Google pour son application de cartographie. le service par satellite de Google va implémenter une nouvelle fonctionnalité Timelapse. Le principe est simple mais très intéressant, proposer une vue “temporelle” de notre planète et noter les changements effectués par l’homme durant ces dernières années.

“voir le temps s’écouler et assister à presque quatre décennies de changement à l’échelle planétaire” sont les mots qu’emploie Google pour décrire ce que va nous permettre de faire cette technologie. Évidemment même si la plupart des utilisateurs vont juste regarder l’évolution de leur ville natale, les raisons qui ont poussé Google à une telle technologie sont environnementales.