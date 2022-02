Tik Tok un modèle un suivre pour les réseaux sociaux ?

Tik Tok envahi le marché des applications et particulièrement celui des réseaux sociaux, l’application a notamment battu quelques records historiques depuis son lancement.

En effet, le réseau social Chinois qui plait particulièrement aux jeunes ne cesse de battre des records et ses principes et fonctionnalités sont souvent repris et imités par d’autres réseaux sociaux.

Certains géant comme Facebook et Snapchat n’hésitent même plus à déclarer que c’est un exemple à suivre en terme d’évolution et de créativité.