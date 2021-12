La cérémonie des jeux vidéo s’est tenu le 10 décembre pour récompenser les meilleurs jeux de l’année, mais aussi l’occasion pour les studios de faire les annonces des prochains projets à venir.

L’heureux élu de la soirée n’est d’autres que It Takes Two qui a conquis le jury et pratiquement tous les joueurs qui l’ont testé.

En plus du gagnant de la soirée, nous avons eu droit à des bonnes nouvelles pour les jeux à venir, voici une liste de ce qui va bientôt être disponible :

STAR WARS ECLIPSE

ALAN WAKE 2

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : GOLLUM

WONDER WOMAN

SENUA’S SAGA : HELLBLADE II

A PLAGUE TALE REQUIEM