Telegram introduit de nouvelles fonctionnalités poussées et fait trembler WhatsApp

Telegram, la célèbre plateforme de messagerie privée cryptée et rival direct de WhatsApp et Viber, a lancé durant la journée du vendredi 05 juin 2020 une panoplie de nouvelles fonctionnalités, la rendant plus conviviale, mais toujours très sûre à utiliser.

On a ainsi pu constater l’introduction d’un éditeur de médias, une prise en charge étendue des GIFs et quelques améliorations au niveau de l’interface et de la sécurité de connexion.

L’éditeur de médias

Ce nouvel outil intégré à l’application principale permettra aux utilisateurs de traiter, modifier et arranger les photos et les vidéos téléversées avant leur envoi vers le contact destinataire. Ainsi, en touchant l’icône du pinceau, il sera possible de :

Ajuster la luminosité, contraste, saturation….

Ajouter des dessins faits à la main ou du texte.

Ajouter des autocollants animés.

Transformation automatique des photos ayant des autocollants animés en GIFs.

Garder la qualité du média en zoomant lors de l’édition.

Un nouveau panneau de GIFs

Contrairement la fonctionnalité précédente, le panneau des GIFs existait déjà avant la dernière mise à jour, néanmoins, de nombreuses améliorations ont été apportées, le rendant plus agréable à utiliser.

On pourrait ainsi citer :

La réduction promise du temps de chargements des aperçus des GIFs.

La possibilité de chercher des GIFs en tapant des émojis.

Un nouvel onglet « tendance » pour voir les derniers GIFs à la mode.

La possibilité d’ajouter un GIF à une liste des favoris avec un appui long.

Des améliorations graphiques et sécuritaires sur l’interface principale

La UI de l’application a aussi reçu une légère refonte toujours dans l’optique de rendre l’utilisation fluide, et ce de manière intelligente. Parmi les changements apportés, on pourrait citer :

Des animations plus fluides pour l’envoi, la modification et la suppression des messages.

Une amélioration du visionnage des vidéos avec des contrôles qui disparaissent après 3 secondes et les vidéos de moins de 30 secondes qui se jouent en boucle.

Possibilité de vider le cache de l’application depuis l’UI.

L’introduction de la double authentification pour valider les nouveaux appareils.

