Telegram, encore mieux que le Dark Web

Selon les dernières études en cybercriminalité, de plus en plus de monde quitte le Dark Web pour Telegram qui semble être le moyen le plus efficace pour les activités illégales.

En effet, des chercheurs en sécurité informatique de Cyberint ainsi qu’une récente enquête du Financial Times confirment que de plus en plus de cybercriminels utilisent l’application de messagerie instantanée Telegram plutôt que le Dark Web.

Rappelons que Telegram offre un chiffrement de bout en bout qui permet aux criminels de l’utiliser sans la moindre inquiétude. Il faut aussi savoir que le nombre d’utilisateurs de l’application a doublé en quelques mois seulement.