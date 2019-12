La mise à jour 18.5 de Kodi le célèbre lecteur multimédia open source est enfin disponible, il n’y a pas beaucoup de nouveautés, elle se concentre plutôt sur la correction des bugs.





Si vous ignorez ce que c’est que Kodi, nous avons déjà écrit un article sur ça, vous montrant aussi comment le configurer sur Android, sinon vous pouvez télécharger la nouvelle mise à jour 18.5 qui répare beaucoup de bugs.

Vous pouvez consulter tous les bugs qui ont été corrigé dans cette version sur le site officiel de Kodi, ils sont principalement liés à l’affichage notamment pour ce qui est du thème Esthuary, ainsi que le comportement des barres de défilements, il y a aussi un bug concernant l’écran de veille.

On retrouve sur l’annonce de cette mise à jour par Kodi « la nature même de ces changements est que ces changements ne seront pas visibles pour les personnes qui n’ont pas été confrontées à ces problèmes, à moins qu’elles aient eu spécifiquement affaire à l’un d’eux. Cela dit, ce sont tous de réels problèmes, et donc de réels correctifs, donc merci à tous ceux qui ont trouvé un bug, pris le temps de le signaler et, dans certains cas, de proposer une solution».