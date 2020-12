Géant 2500 HD Hybride : Les nouveautés apportées par la mise à jour v2.51

Le très populaire récepteur satellite « Géant 2500 HD Hybride » vient de recevoir une mise à jour ajoutant des fonctionnalités très demandées. Il s’agit de l’une des quatre nouvelles mises à jour destinées à des modèles qui proposent le serveur G-Share.

Les nouveautés de la v2.51

Ajout de la compatibilité ‘Dongle’ au satellite Hispasat 30°W.

Mise à jour de l’application Apollo IPTV

Ajout du SDS Dongle

De plus, le problème très irritant du redémarrage du démo semble avoir été résolu, en attendant d’avoir plus de temps pour voir si d’autres bugs logiciels ne font pas leur apparition.

Téléchargement & Installation

Comme d’habitude, il est possible d’installer cette nouvelle mise à jour directement depuis le menu « réglages » de l’appareil, si ce dernier est connecté à internet. Sinon, il est toujours possible de télécharger et installer à l’aide d’une clé USB le fichier suivant :

Géant 2500 Hybride v2.51