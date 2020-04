Messenger (Facebook) : Une nouvelle application débarque sur les interfaces bureau

FACEBOOK, maison mère de Facebook, Messenger, WhatApp et Instagram, vient de lancer une nouvelle application « Messenger » destinée aux interfaces bureau sur les ordinateurs tournant sous Windows 10 et MacOS. Cette dernière est évidemment gratuite, mais n’est téléchargeable que via les boutiques d’application des deux systèmes d’exploitation respectifs, du moins pour l’instant

même si l’interface générale de Facebook qui s’affiche dans les navigateurs web sur PC proposait depuis le début une messagerie instantanée sous forme de petites barres en bas de la page, cette dernière devient de moins en moins fonctionnelle pour plusieurs raisons.

Proposant de plus en plus de fonctionnalités visuelles et interactives, nos navigateurs internet web ( Google Chrome, Mozilla FireFox…) exigent de plus en plus de puissance de calcul de la part d’ordinateur, mais surtout, des quantités déraisonnables de RAM à ces derniers.

Or, de moins en moins de gens hors le milieu professionnel renouvèles leurs PCs, préférant confirmer leur basculement vers les appareils mobiles. Ils se retrouvent ainsi à essayer de faire marcher des plateformes web aussi gourmandes que Facebook sur des machines à moins de 4 Go de RAM, une aberration.

Une solution logique

Ainsi donc, et pour pallier ce problème, FACEBOOK a lancé cette une application Messenger Windows et MacOS, qui propose l’essentiel des fonctionnalités de la version mobile, sans être aussi gourmande en ressources que la version web.

On peut ainsi y retrouver :

Un thème sombre

Des notifications intégrées au bureau

Mise à jour instantanée des conversations entre tous les appareils

Des appels vidéos de groupe

Possibilité d’envoyer et de recevoir des GIFs, Stickers et emojis

Télécharger l’application

>> Messenger Windows Store

>> Messenger Mac App Store

A LIRE AUSSI