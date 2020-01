Le ministère de la Défense nationale vient de lancer de manière officielle sa première application pour mobile dénommée ‘MDNews’. Cela vient ainsi confirmer la tendance générale de nombreux ministères et administrations de digitalisation de la vie publique.

Ainsi, la nouvelle application mobile est d’ores et déjà disponible au téléchargement via un fichier APK (Android) sur le site web officiel du ministère de la Défense nationale, en attendant qu’il débarque sur le Google Play Store.

Comme son nom laisse suggérer, l’application MDNews permet à ceux qui l’ont installée d’être informés en temps réel à propos de l’actualité relative aux prérogatives du ministère de la Défense. Il est aussi possible d’y avoir accès à des communiqués de presse ainsi qu’aux dernières nouvelles relatif au service national (Dates de convocation, régularisation..).

Disponible en Arabe et en Français, l’application MDNews ne pèse que 2Mo dans sa version 1.0, et prend en charge la fonctionnalité de notifications régulières. L’utilisateur pourra ainsi être informé via la barre des notifications sans avoir à chaque fois à entrer dans l’application.

Télécharger l’application :

www.mdn.dz/mdnews.apk

FAQ

Qu’est ce que MDNews ? MDNews est une application mobile (Android) officielle lancée par le Ministère de la Défense Nationale en janvier 2020.

A quoi sert MDNews MDNews vous garde informés à propos de toute l’actualité relative au Ministère de la Défense Nationale. Cela pourrait être particulièrement utilise pour sourcer les informations relatives à la régularisation du service national.