Google lance une alternative allégée à son application ‘Gmail’

Une nouvelle application appartenant à la constellation ‘Go’ de Google vient de voir le jour sur le Play Store. Il s’agit de Gmail Go, une version allégée l’application de base, destinée aux smartphones d’entrée de gamme, tournant sous Android Go Edition.

Des concessions à faire

Pour permettre à cette nouvelle application de fonctionner de manière optimale sur des appareils à faibles spécifications, Google a dû faire quelques concessions. On aura ainsi noté par exemple l’absence –en bloc- des fonctionnalités Google Meet, mais pas que. Le design général de l’interface utilisateur a aussi été aplati. On y retrouve donc plus ces effets de surcouche et d’ombre qu’on appréciait tant que l’application Gmail standard.

De plus, le taux de rafraichissement de l’application semble aussi avoir été revu à la baisse ce qui peut provoquer de petites latences en cas de défilement rapide des éléments s’affichant à l’écran. Quoi qu’il en soit, Gmail Go reste le meilleur client Gmail à privilégier sur les smartphones de catégories inférieures.

Il est d’ailleurs tout à fait possible de l’installer sur des smartphones qui tournent sous une version standard de Google. Pour ce faire, il suffit de télécharger et installer l’APK correspondante ici.

Bien plus d’applications ‘Go’

On rappellera que d’autres applications ‘Go’ sont disponibles au téléchargement sur le Play Store (ou l’APK). Elles sont d’ailleurs très conseillées pour les smartphones qui accusent un peu d’âge, ou dont les performances ne sont plus satisfaisantes.

On peut ainsi retrouver :