Sid Meier’s Civilization VI débarque sur Android !

Près de deux ans après son lancement sur iOS, Sid Meier’s Civilization VI, un jeu de stratégie au tour par tour très connu des PCésites, vient de débarquer sur Android. Il est désormais disponible sur le Google Play Store ‘gratuitement’ en version d’essai. En d’autres termes, il sera possible de jouer jusqu’à 60 tours avant d’avoir à décider d’acheter le jeu, ou pas.

Lancé en 2016, le 6ème opus de la saga des jeux « Civilization » qui apporte son lot de nouveautés par rapport à la version précédente. Pensée avec des graphismes plus cartoonèsques que la 5, elle a été très facilement portée sur les appareils mobiles, iPhone en l’occurrence, dès l’année 2018.

La même expérience PC

Le game play du jeu est lui exactement le même que sur PC (ou consoles). Le jouera aura accès à une carte où sont répartis des ressources et des reliefs naturels, et sur laquelle il devra bâtir et gérer son empire. Il faut dire qu’il peut très vite devenir addictif vu l’énorme quantité de variables à surveiller.

Des prix exorbitants

Si vous décidez à passer la caisse, le prix du jeu de base est à 20$ et celui des extensions Rise and Fall et Gathering Storm est respectivement de 30$ et 40$. Quant aux civilisations disponibles, elles ne sont pas très nombreuses au départ, mais le joueur aura la possibilité « d’en acheter » pour un prix qui varie entre 5$ et 9$.

Côté performances, le jeu semble être bridé à 30fps, mais chute très rapidement à 22 ou 25fps lorsque la totalité de la carte est découverte et les autres civilisations concurrentes rencontrées.

>> Télécharger Civilization VI (Play Store)