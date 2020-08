Gagnez en sécurité et diminuez les pubs sur votre smartphone avec NetGuard

NetGuard sert à empêcher les applications de votre appareil Android d’accéder à Internet. L’application configure votre appareil avec un VPN pour que les accès à Internet soient dirigés via ce dernier. Cela vous donne le contrôle de ce qui se connecte au monde extérieur sans que l’appareil soit rooté.

Une deuxième version officielle de NetGuard est dotée d’une fonction de blocage des publicités cachées. Cette fonction peut être activée à partir du menu des paramètres de l’application.

Alors, comment augmenter sa sécurité et bloquer les publicités indésirables grâce à Netguard?

Sachez que Google Play Store n’autorise pas les applications qui bloquent les publicités dans Chrome. La version plus complète de NetGuard doit donc être téléchargée de manière secondaire. Il suffit d’autoriser les « Sources inconnues » dans le menu Paramètres d’Android, puis de télécharger l’APK à installer.

La configurer comme VPN

Après avoir désinstallé l’ancienne version de NetGuard, téléchargez et installez la dernière version en ouvrant ce lien. Ouvrez l’application et activez-la. NetGuard vous demandera la permission de configurer un VPN. Appuyez sur « OK » pour terminer le processus.

La procédure en images

Bloquer les publicités indésirables

Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’application, puis accédez à « Settings« . Dans le menu « Advanced Options », activez « Filter Traffic » ainsi que « Block domain names« . Revenez aux Paramètres et appuyez sur « Back up« , puis sélectionnez « Dowload hosts file« . Une fois terminé, ouvrez Chrome et appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit ensuite sur « Paramètres ». Faites défiler vers le bas, cherchez «Économiseur de données» et désactivez-le.

Après 10 minutes, votre pare-feu sera actif. Vous pouvez tester son efficacité en ouvrant ce lien.

Coupez-leur internet !

En appuyant sur les logo verts qui se trouvent en face du nom de chaque application, qui représentent respectivement le Wi-Fi et les données mobiles, il est possible d’interdire à l’application de se connecter via les réseaux mentionnés.

Ceci pourrait s’avérer très utile pour éviter la publicité à l’intérieur des jeux qui ne nécessitent pas de connexion internet, mais aussi, cela empêche certaines application d’envoyer vos données à des serveurs externes, sans contre partie, (Mi Fit par exemple).

Nb : Sachez que NetGuard ne transmet pas vos données à des serveurs externes. Vous pouvez donc faire confiance à cette application et l’utiliser en toute sécurité.