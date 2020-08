Supprimer son compte Snapchat de manière définitive : Voici comment faire

Nombreux sont ceux qui se sont inscrits à SnapChat, certains l’ont trouvé agréable, d’autres pensent avoir fait une grosse erreur. Vous avez désinstallé l’application mais votre compte existe toujours? Cet article vous donnera la solution pour le supprimer.

Vous l’ignorez peut-être mais SnapChat possède bel et bien un portail web pour gérer son compte. Depuis celui-ci, on peut consulter son Snap Code, se déconnecter de certains appareils et surtout supprimer son compte.

Les étapes à suivre

Pour vous désinscrire définitivement de Snapchat et faire disparaître votre compte de façon irréversible, faites ceci:

Ouvrez votre navigateur, rendez-vous sur le portail web de SnapChat et connectez–vous avec vos identifiants. Un menu apparaîtra. Défilez vers le bas jusqu’à « Supprimer mon compte« . Il vous sera demandé de reconfirmer votre identité. Saisissez vos identifiants encore une fois puis appuyez sur « Continuer« . Votre compte sera désactivé pendant 30 jours avant sa suppression définitive. Ne vous connectez pas à SnapChat durant cette période.

En images