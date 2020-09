La ligne qui sépare Instagram et Facebook (Messenger) devient encore plus fine

Facebook et Instagram ne semblent pas avoir fini de fusionner. Après avoir intégré les discussions Instagram directement dans l’application Messenger, voici une nouvelle fonctionnalité qui brouille un petit peu plus les lignes entre les deux.

Cette fois-ci, il s’agit de la possibilité de voir ses stories Instagram s’afficher à l’intérieur des applications Facebook et Messenger.

De vives critiques

Ayant reçu de vives critiques à propos de cette fonctionnalité ‘que personne n’a demandée’, le premier réseau social au monde en termes d’utilisateurs a rétorqué que ‘Rien n’avait changé’. Il explique ceci par le fait que seuls les utilisateurs ayant lié leurs comptes Facebook à leur compte Instagram verront leurs stories s’afficher sur les deux plateformes à la fois.

De plus, il restera toujours la possibilité de ne pas activer cette fonctionnalité, si l’utilisateur souhaite séparer ses activités sur les deux plateformes.

Des couleurs pour tout expliquer

Quant aux stories qui s’afficheront sur Facebook et Messenger, leur origine peut être identifiée grâce à la charte graphique spécifique qui lui sera appliquée. Et ce comme suit :

La story entourée d’un cercle bleu provient de Facebook et de Messenger

provient de Facebook et de La story entourée d’un dégradé du violet au jaune provient d’Instagram

Plus de fusions à l’avenir

On s’attend à ce que les quatre plateformes appartenant au groupe FACEBOOK continuent de fusionner de plus en plus dans les prochaines semaines. Il sera ainsi plus facile de basculer entre Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus grâce à des comptes uniques.